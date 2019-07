Polícia divulga foto de suspeito de mandar matar empresário em Serra Talhada

A Polícia Civil de Serra Talhada ainda está a procura do mandante da morte do empresário serra-talhadense, Damião Oliveira, que foi assassinado a tiros na sua residência em outubro do ano passado.

Após oito meses de um intenso trabalho de investigação, a polícia conseguiu chegar ao nome de Manoel Nunes de Oliveira, mais conhecido por “Nezinho“, sendo o principal suspeito de ter mandado matar o empresário.

De acordo com o delegado de polícia, Cley Anderson Rodrigues, as imagens das câmeras de seguranças, comprovaram que o crime foi cometido por motivos de vingança de família, inclusive o acusado é primo da vítima.

Quem souber de alguma informação sobre o paradeiro do acusado, basta ligar para o 190, ou fazer uma denúncia através do whatsapp da Polícia Civil (87) 9.8877-2207 ou do 14º BPM (87) 9.9995-4641. A delegacia garante sigilo das informações.

