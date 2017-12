Polícia divulga foto de suspeito de matar ex-esposa diante da filha, no Sertão de Pernambuco

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (15) a foto do suspeito de assassinar a ex-companheira em Dormentes, no Sertão Pernambucano. O crime aconteceu na última quarta-feira (13).

De acordo com a polícia, Marconceles de Souza é o principal suspeito de esfaquear a ex-companheira, Fernanda Cavalcanti, de 30 anos. A filha dos dois, de sete anos de idade, presenciou o crime. A polícia já fez buscas, mas não conseguiu encontrar o suspeito. Agora, as autoridades contam com a população para ajudar localizar Marconceles.