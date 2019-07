Polícia divulga nome incorreto na lista de mortos em ação em conjunto das polícias de Pernambuco e Paraíba. A vítima é uma vendedora de Serra Talhada

Informações preliminares sobre as identidades dos oito suspeitos de envolvimento na morte do PM André José da Silva que foram mortos na Paraíba, na terça-feira (2), apontavam que a vendedora de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, Jacia Valéria Freire de Sá, 32 anos, estaria entre os mortos. No entanto, a mulher procurou a reportagem da Folha para afirmar que está viva.

Conhecida como Jácia de Siba, ela teve o nome divulgado no primeiro balanço de mortos da polícia. “Eu tive sim um relacionamento com uma das pessoas que morreram, mas estou viva, graças a Deus”, disse a vendedora. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, houve um equívoco na citação do nome. A Folha de Pernambuco pede desculpas à Jácia pelos transtornos causados.

Em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (3), a Polícia Militar de Pernambuco divulgou as identidades dos oito suspeitos mortos:

1 – José Adson de Lima, conhecido por Galego de Lena

Segundo a polícia, seria o líder do grupo e possuía um mandado de prisão expedido por sequestro de um um funcionário do banco Bradesco em Custódia/PE, em 2018.

2 – Andson Berigue de Lima, 29 anos, o Nanaca

Vereador de Betância/PE, era irmão de Galego de Lena

3 – Wedys Souza Vieira, 22 anos, o Edys de Gevan

Primo de Galego e Nanaca

4 – Marcela Virgínia Silva do Nascimento, 32 anos

5 – Reniere Alves de Souza, 32 anos

6 – José Pedro Agostinho da Silva, 30 anos

7 – Manoel José de Lima, 37 anos

8 – E.M.G.S., 17 anos

Da Folha de PE