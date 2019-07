Polícia diz que morte de jovem que saía da casa da namorada em PE foi motivada por ciúmes

A Polícia Civil prendeu nessa sexta-feira (12) o suspeito de matar a tiros um jovem que saía da casa da namorada em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. O caso aconteceu na madrugada do domingo (7).

Ainda segundo a PC, o suspeito, de 31 anos, estava trabalhando no Pará há dois meses e voltou para o município quando soube do relacionamento. Ele confessou o crime, entregou a polícia a roupa, a motocicleta e disse onde havia jogado a arma usada no assassinato.

O criminoso ainda disse em depoimento que era vizinho e apaixonado pela namorada da vítima. O criminoso foi preso e encaminhado para o presídio de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste. (G1)

