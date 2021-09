Polícia encerra festa clandestina em Serra Talhada

Na noite do último sábado (28), a Vigilância Sanitária em ação conjunta com os Policiais Militares encerraram uma farra clandestina. O fato ocorreu na Zona Rural de Serra Talhada.

De acordo com informações colhidas pelo Portal Nayn Neto, as equipes da vigilância sanitária iniciaram as rondas por volta das 20h30, onde foram informada de que estava ocorrendo uma farra clandestina envolvendo diversas pessoas e descumprindo decreto.

Ao chegar no local, foi constatado a veracidade dos fatos, sendo encontrado som de paredão, várias pessoas sem máscara e desrespeitando o distanciamento social. Todo o público foi dispensado e encerraram o evento.

Diante do ocorrido, os organizadores do evento foram conduzidos à delegacia local, para adoção das medidas cabíveis.

DO Nill Júnior