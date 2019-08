Polícia encontra 101 pedras de crack escondidas dentro de caixa de registro de água em Arcoverde

Na terça-feira (30) a Polícia Militar encontrou 101 pedras de crack escondidas dentro de uma caixa de registro de água em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, foi feita uma denúncia de que drogas estavam escondidas no local. Os policiais encontraram 76 pedras de crack escondidas em uma caixa de registro de água. Após rondas no local, a polícia encontrou mais 25 pedras do entorpecente escondidas em outra caixa de registro.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito de esconder a droga não foi localizado. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado.