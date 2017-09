Polícia encontra caminhão roubado na PE-390 em Floresta e prende assaltantes

Um caminhão carregado de doces e balas foi apreendido nessa quarta-feira (20) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi tomado de assalto no município Tucano, no Estado da Bahia, e pertence à empresa Docil.

O efetivo do GATI tomou conhecimento da existência de um veículo de placa IMP-1259 abandonado no meio da caatinga, nas proximidades do km 36 da PE-390, no município de Floresta.

Ao realizar buscas na cabine do veículo foi identificado que muita coisa estava fora do lugar, mas conseguiram encontrar os documentos do veículo que possibilitou contato com a transportadora que, por sua vez, confirmou o roubo ocorrido no Município de Tucano, no Estado da Bahia, bem como afirmou que o motorista, que havia prestado queixa na PRF, estava se deslocando ao local para prestar maiores detalhes.

PERSEGUIÇÃO

De acordo com a Polícia Militar, foram detidos um homem de 40 anos, e outro de 32, residentes nos municípios de Caruaru-PE e Palmares-PE, respectivamente. De imediato a vítima reconheceu os dois como os responsáveis pelo assalto ocorrido no Estado da Bahia, bem como o Ford KA como veículo usado na ação criminosa.

Foi dado voz de prisão aos dois suspeitos e realizada a condução da ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil de Floresta, onde ambos foram autuados em flagrante delito por roubo e formação de quadrilha.

Via Blog do Elvis