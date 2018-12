Polícia encontra ‘chupa-cabras’ no Banco Santander em Serra Talhada

Populares acionaram a polícia no final da tarde desse sábado (29), informando que havia duas placas tipo “chupa- cabra”, na agência do Banco Santander, no Centro de Serra Talhada.

De acordo com a PM, ao chegar no banco as placas de metal estavam no chão e vários clientes informaram que tentaram realizar operações, e perceberam que as placas se moviam.

De imediato foi localizado o gerente da agência e os materiais encontrados entregues na DPC local para tomada das medidas cabíveis.