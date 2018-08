Polícia encontra criança subnutrida e com sinais de maus-tratos no Agreste de PE

Uma menina, que tem entre 3 e 4 anos, foi encontrada com sinais de maus-tratos na quarta-feira (22) dentro da casa onde mora, no bairro Santa Rosa, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a criança estava com dois cachorros dentro da residência.

O delegado Thiago Henrique disse que recebeu informações do caso por meio do Disque-Denúncia. “Ao chegar no local, foi constatado que a criança estava suja, em um local bem sujo, com fezes e insetos”, detalhou.

O delegado ainda destacou que a menina estava “magra e subnutrida”. “A mãe não estava no local. Realizamos buscas, mas não conseguimos encontrá-la”, completou.

Segundo Thiago Henrique, a mãe da garota foi identificada e irá responder por abandono de incapaz e maus-tratos. A menina está aos cuidados do Conselho Tutelar. (G1)