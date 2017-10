Polícia encontra maconha escondida em fundo falso de marmita na cadeia pública de Santa Maria da Boa Vista

A polícia encontrou nessa quinta-feira (19) maconha, um celular e cinco facas artesanais na Cadeia Pública da cidade de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. Os objetos foram achados em momentos distintos.

De acordo com a Polícia Militar, a droga chegou à cadeia escondida no fundo falso de uma marmita. Um homem não identificado esteve no local e entregou a marmita, dizendo ter sido enviada pela mãe de um dos presos. Durante a revista, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. A droga e o detento, de 20 anos, foram encaminhados para a delegacia de Cabrobó.