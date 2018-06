Polícia encontra motocicleta usada em assaltos em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM (GT Alto do Bom Jesus/Trânsito) foram acionados pela Central de Operações a fim averiguar uma motocicleta que estava abandonada por trás da quadra de esportes do bairro Cohab em Serra Talhada. Ao chegar ao local o policiamento encontrou uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placa PGY 4330, caída no chão e ao lado estava o suspeito em tela que ao perceber a presença do policiamento colocou de volta um capacete que também estava jogado junto da moto.

Ao término da abordagem foi constatado que a motocicleta tinha sido roubada há poucos dias e estava sendo usada para prática de outros roubos.

O suspeito e o veículo foram encaminhados à DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.