Polícia encontra pés de maconha no muro de residência em Salgueiro

Na tarde dessa segunda-feira (26), Policiais Militares do 8º BPM, em apoio ao NIS fizeram deslocamento até a Rua Fernando Bezerra, bairro Divino Espírito Santos, onde encontraram no muro do imputado: Edson Carlos Junior, 29 anos, quatro pés de maconha plantados.

De acordo com a PM, também foi encontrado sementes, pesando 5,46g e uma porção pesando 12,33g pronta do mesmo entorpecente.

Os referidos pés foram arrancados e juntamente com o material e o imputado foram encaminhados para a DP local onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).