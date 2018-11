Polícia erradica cerca de 11 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar de Pernambuco erradicou cerca de 11 mil pés de maconha na zona rural de Cabrobó, no Sertão do estado. Além da droga erradicada, foram apreendidos cerca de 15 kg de maconha prontos para consumo e comercialização. Os plantios foram incinerados no local e uma amostra foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, ninguém foi localizado no terreno onde a maconha foi encontrada. Um inquérito foi instaurado e, caso o proprietário do terreno seja localizado, ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas. (G1)