Polícia erradica mais de 15 mil pés de maconha entre Orocó, PE, e Abaré, BA

Mais de 15 mil pés de maconha foram destruídos na sexta-feira (5) durante uma operação conjunta das polícias Militar e Federal, na Ilha do Coité, entre as cidades de Orocó, no Sertão de Pernambuco, e Abaré, na Bahia. A droga estava sendo cultivada em três áreas.

Os policiais chegaram até o local após levantamento prévio. A droga encontrada foi incinerada. Uma amostra foi levada para a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro. A polícia não informou se alguém foi preso durante a operação.

Do G1