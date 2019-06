Polícia erradica mais de 3 mil pés de maconha no Sertão de PE

Durante a continuidade de Operação Macambira, as Polícias Rodoviária Federal (PRF), 12º Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) erradicaram 3.200 pés de maconha nessa quarta-feira (5) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PRF, as roças onde estavam os pés foram encontradas a partir de um levantamento prévio. A plantação encontrada poderia produzir até 240 quilos da droga. Na ação, além dos pés de maconha, foram destruídos equipamentos utilizados no plantio.

Até a publicação desta matéria ninguém foi preso. O caso será investigado para identificação dos responsáveis pelas plantações. (G1)