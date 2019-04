Polícia erradica mais de 7 mil pés de maconha no Sertão de PE

As Polícias Federal e Militar realizaram uma operação no último final de semana, com o objetivo de erradicar plantações de maconha no município de Orocó, no Sertão de Pernambuco, e em ilhas próximas. Durante a ação, foram encontrados 100 kg da droga pronta para consumo, além de 7.810 pés da erva e 3500 covas onde as plantas seriam plantadas.

A polícia informou que os materiais encontrados foram incinerados e as amostras da droga foram levadas para a Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro. Ninguém foi preso durante a ação. (G1)