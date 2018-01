Polícia erradica mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

A Polícia Militar erradicou, nessa quinta-feira (11), mil pés de maconha que estavam sendo cultivados em uma fazenda na zona rural do município de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Na casa do homem responsável pelo plantio, os policiais encontram uma espingarda calibre 12 de dois canos e uma espingarda do tipo soca-soca, além de munições.