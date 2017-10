Polícia erradica plantação de 8.500 pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Foi realizada uma erradicação de 8.500 pés de maconha e apreendida 8.500 kg da droga para consumo na fazenda Poço do Sal, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. A ação aconteceu no início da manhã dessa quarta-feira (11) pela equipe do Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga (Ciosac) da Polícia Militar de Custódia-PE.