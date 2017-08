Polícia erradica plantação de maconha e apreende mais de 10 kg da droga pronta para o consumo, no Sertão de PE

Mais uma plantação de maconha foi erradicada pela polícia em Orocó (PE), no Sertão do São Francisco. De acordo com informações da 2ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM), a roça foi localizada na última quina-feira (24) e ficava próximo ao Rio Brígida, nas imediações do povoado dos Bernardos, zona rural.

Quando os policiais chegaram ao local, alguns homens que cuidavam da plantação conseguiram fugir pela caatinga. Cerca de 1.200 pés de maconha foram incinerados. No mesmo local, os policiais ainda apreenderam 11kg da erva pronta para o consumo. A ocorrência foi registrada na Delegacia local.

Via Carlos Britto