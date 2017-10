Polícia erradica quase seis mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Em uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, realizada nessa terça-feira (17), foram erradicados cerca de seis mil pés de maconha em uma área conhecida como Sítio Serrinha, na zona rural do município de Santa Filomena, no Sertão de Pernambuco. Os policias chegaram até o local após a prisão de Francisco José da Cruz, 47 anos, responsável pelo plantio.