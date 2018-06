Polícia erradica roça com 40 pés de maconha na zona rural de Serra Talhada

Na tarde dessa quinta-feira (07), Agentes do Núcleo de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14ºBPM e BEPI, erradicaram uma pequena roça de maconha no no Sítio Lagoa da Pedra, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deus após denúncia anônima, onde foi montada uma operação, com o apoio do efetivo fardado do BEPI que se deslocaram ao endereço para verificar a veracidade da denuncia. Ao chegar no local o efetivo foi recebido pelo Sr. J.L.R., vulgo “Bomba”, 21 anos, que ao ser indagado sobre o plantio logo confessou que lhe pertencia, ocasião em que o efetivo fez deslocamento até o local e erradicou cerca de 40 pés da referida erva e mais 20g pronta para o consumo.

Diante dos fatos, uma amostra da roça e o proprietário, “Bomba”, foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para as medidas legais cabíveis.

Via Nayn Neto