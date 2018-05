Polícia estoura “boca de fumo”, apreende drogas e celulares roubados em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM em ação conjunta com Agentes do Núcleo de Inteligência do BEPI, estouraram uma “boca de fumo” no bairro Tancredo Neves, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 05h00 dessa terça-feira (1º), quando através de informações coletadas com as vítimas, a equipe da ROCAM e do Núcleo de Inteligência, após levantamentos e diligências no bairro Tancredo Neves localizaram os suspeitos Gean Soares Bezerra e Flaviano Rodrigues Nunes, que estavam na posse do material ilícito: sete celulares; uma arma de fogo; 220 gramas de maconha e R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais), ainda foram apreendidos uma TV; um tablet; um vídeo game; uma câmera digital e dois facões, tudo fruto da venda ilegal da droga.

Diante dos fatos, os suspeitos e todo apreendido, foram entregues na Delegacia de Policia Civil de Serra Talhada, para as devidas providências.

Via Nayn Neto