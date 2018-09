Polícia estoura ‘boca de fumo’ e apreende drogas e arma de brinquedo em Serra Talhada

No início da tarde dessa segunda-feira (24), Policiais Militares estouraram uma “boca de fumo” e apreenderam drogas e simulacro de pistola. O fato aconteceu no bairro Mutirão, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu durante uma operação de combate à criminalidade na cidade de Serra Talhada, onde policiais militares do 14º BPM (Malhas da Lei e Moto Patrulhamento), após levantamento minucioso de uma quadrilha que comercializava drogas no bairro do Mutirão, foi verificado que Mikael Facioli Dias, 18 anos, encontrava-se em atitudes suspeitas. A equipe PM ao tentar abordá-lo, o mesmo correu para o interior de uma residência, sendo prontamente seguido pelos policiais, que ao adentrarem e flagraram várias pessoas consumindo drogas (maconha). No local, não existiam móveis, demonstrando que tratava-se de um ambiente utilizado na comercialização e consumo de drogas por parte da quadrilha.

Após minuciosa revista no local e nos suspeitos ali presentes, foram encontrados 01 (um) simulacro de pistola, 33 (trinta e três) papelotes de maconha, 13 (treze) pílulas de substâncias não identificadas, 01 (um) Isqueiro e 02 (dois) aparelhos celulares.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, para as providências cabíveis. Tal Operação, tirou de circulação mais uma quadrilha de comercialização de drogas na cidade de Serra Talhada, trazendo para sociedade, principalmente, no bairro do Mutirão, uma maior sensação de segurança e tranquilidade as famílias da localidade.

Via Nayn Neto