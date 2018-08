Polícia estoura ‘boca de fumo’ no bairro Cagep, em Serra Talahada

Um homem de 35 anos, foi detido pela polícia na noite dessa segunda-feira (27), no bairro da Cagep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da PM, a prisão aconteceu após o proprietário de uma residência, acionar o policiamento e informar que o imputado A. T. S. de O., estva muito alterado, ameaçando-a, fato constatado pelo efetivo, pois o imputado estava bastante agressivo, resistindo à abordagem policial.

Após ser contido, o imputado alegou que a vítima não estava deixando-o pegar seus pertences que se encontravam na residência da mesma, residência esta que o imputado havia alugado, mas que estava com aluguéis atrasados há quatro meses.

A vítima e testemunhas ainda informaram, que viam pessoas fazendo uso de drogas na frente da residência e que lá funcionava como “boca de fumo”. Diante das alegações dos envolvidos, foi realizada revista no interior da residência, onde foram encontradas duas sacolas plásticas com maconha pronta para consumo, bem como papeis de seda, uma balança de precisão e uma munição cal.38 intacta.

Após ser indagado, o imputado assumiu ser o proprietário dos materiais acima descritos. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas a DPC local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito.