Polícia Militar evita confusão no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Policiais militares do 14º BPM evitaram uma confusão entre dois homens na tarde desse domingo (12), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada.

De acordo com o boletim policial, os homens foram flagrados discutindo, mas um dos envolvidos estava portando um facão e um pedaço de madeira. As partes foram contidas com a chegada do policiamento.

Os imputados foram conduzidos até a delegacia local, para serem tomadas as devidas providências.