Polícia explica sobre a Central de Videomonitoramento em Serra Talhada

A cidade de Serra Talhada recebeu um reforço significativo na área de segurança pública com a instalação de uma Plataforma de Observação Elevada (POE), na Avenida Enock Ignácio de Oliveira, que conta com 06 câmeras de videomonitoramento para auxiliar o trabalho das forças de segurança e salvamento no município. O Portal Nayn Neto teve a oportunidade de conversar com o Sargento J. Coelho, responsável pela unidade, que explicou o funcionamento.

A Plataforma de Observação Elevada (POE) é mais uma ferramenta que a Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS) Núcleo CIODS/Sertão, oferece aos órgãos operativos de Defesa Social em todo o estado.

Nesta ocasião, a plataforma está sendo oferecida à Polícia Militar, representada pela DINTER 2/14º BPM em parceria com a cidade de Serra Talhada, representada pela Guarda Civil Municipal. Tudo seguindo as normas de compliance, conceito de cidades inteligentes e gestão 360 graus.

A plataforma conta com um mastro que se ergue a uma altura de 15 metros. Nele, estão acopladas 07 câmeras de videomonitoramento de alta definição, com um alcance de até 02 quilômetros de distância e uma abrangência de 360 graus, que permitem fazer enquadramento de placas de veículos e gravar imagens. Além de contar com uma câmera térmica que capta a temperatura, uma tecnologia capaz de detectar pessoas e veículos no escuro.

A plataforma será operada por policiais militares e guardas municipais durante 24 horas por dia e oferecerá mais segurança à população serra-talhadense.

Do Nayn Neto