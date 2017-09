Polícia faz ação para prender oito suspeitos de sonegação fiscal e outros crimes tributários em Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), uma ação para prender suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em sonegação de impostos e outros crimes tributários. A ‘Operação Destinos Cruzados’ cumpre oito mandados de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão, além de cinco de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. O trabalho ocorre em seis cidades do Grande Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Entre os crimes tributários atribuídos ao grupo estão ocultação de notas fiscais, emissão de notas fiscais em desacordo com a realidade, ocultação de mercadorias transportadas, desvio de destino de produtos comercializados, além de embaraço à fiscalização tributária. Segundo a polícia, o grupo abria e fechava empresas e tinha participação em corrupção.

Os agentes atuam em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, bem como em Vitória de Santo Antão e em Pombos, na Zona da Mata. A ação também está sendo realizada em Bom Conselho, no Agreste, e Arcoverde e Salgueiro, no Sertão.