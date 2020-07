Polícia faz operação para prender suspeitos de homicídio e porte de armas em cidades de PE

A Polícia Civil de Pernambucano desencadeou na manhã dessa terça-feira (14) a Operação “Lança Gloriosa” nas cidades de São Vicente Férrer, Casinhas, Surubim, Tacaimbó e Bom Conselho. As investigações começaram em maio deste ano.

O objetivo da ação é prender suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida na prática de crimes de homicídio qualificado de agente público e porte de armas de calibre restrito.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Surubim.

Fizeram parte da ação de 110 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães, com apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A Operação está sendo coordenada pela Diretoria Integrada do Interior 1 e supervisionada pela Chefia de Polícia. As investigações estão sendo assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL).

Via NE10 Interior