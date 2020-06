Polícia fecha bar com mais de 30 pessoas no Agreste de PE

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar e o Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) fecharam na noite dessa sexta-feira (5) um bar em Palmares, no Agreste de Pernambuco. O local estava aberto normalmente com cerca de 35 pessoas. O decreto do Governo do Estado proíbe o funcionamento de bares e restaurantes com atendimento presencial, como medida de prevenção ao novo coronavírus.

Segundo a PM, a dona do estabelecimento afirmou não ter conhecimento do decreto. As pessoas que estavam no bar foram revistadas e orientadas a deixaram o local. Um homem, com sinais de embriaguez, se recusou a sair e discutiu com os policiais. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Palmares.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o município de Palmares têm 91 casos confirmados da covid-19. (G1)