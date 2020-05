Polícia fecha bar por descumprir quarentena da Covid-19 em Serra Talhada

Um bar, localizado na Rua Isidoro Conrado, no distrito de Bernado Vieira, na zona rural de Serra Talhada, foi fechado pela Polícia Militar, na manhã do sábado (23), por descumprir o decreto estadual que determina a abertura apenas de serviços considerados essenciais durante a quarentena do novo coronavírus no Estado.

Segundo relatório policial, após receber denúncia, os militares foram até o local, onde flagraram algumas pessoas ingerindo bebidas alcoólicas.

O proprietário estabelecimento comercial foi conduzido até a delegacia local, e submetido a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).