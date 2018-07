Polícia fecha “boca de fumo” no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM fecharam mais uma “boca de fumo” no bairro Bom Jesus, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, pernambucano. O fato aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Militar a ação foi desencadeada após um homem, após ter sido furtado, tomar conhecimento que no endereço da “boca de fumo”, traficantes estariam vendendo seu objeto, o qual havia sido subtraído. De posse das informações, a vítima denunciou o fato á polícia, que de imediato foi verificar a denúncia, onde em ação conjunta com a Equipe Malhas da Lei foram até o endereço encontrou todo o material: um motor elétrico, um celular LGE435, aproximadamente 180 g de maconha e uma balança de precisão, além de sacolas plásticas, confirmando que ali era um ponto de vendas de drogas.

Foram feitas incursões para localizar o imputado, porém sem êxito. Todo o material foi apresentado na DPC local para que fossem tomadas as devidas providencias.

Via Nayn Neto