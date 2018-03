Polícia Federal apreende 12kg de maconha durante fiscalização, no Sertão de Pernambuco

A Polícia Federal (PF) com o apoio da Polícia Militar apreendeu no último sábado (03) 12kg de maconha durante fiscalizações em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PF, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina através de barreira policial destinada a reprimir o tráfico de drogas.