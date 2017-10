Polícia Federal da Delegacia de Salgueiro prende vereador acusado de participar de assaltos a duas agências bancárias

Policiais federais da Delegacia de Salgueiro prenderam no fim da semana passada um dos vereadores do município de Jardim-CE, Francisco Renato Pereira Júnior, conhecido como Júnior Sedrim, acusado de envolvimento nos assaltos a duas agências bancários de Missão Velha. Segundo informações do Diário do Cariri, o vereador residente em Barbalha-CE e policial civil no Estado da Paraíba foi o quarto mais votado de Jardim na eleição de 2016, com 1.161 votos.

Filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), Júnior Sedrim já responde na justiça por participação em um duplo homicídio ocorrido em Santana da Mangabeira-PB, na noite do dia 23 de abril de 2010. As investigações apontam que ele e o policial militar José Alênio Leal Bezerra assassinaram o casal de agricultores Carlos Batista, 51 anos, e Cícera Pereira, de 49 anos.

Via Blog do Alvinho Patriota