Polícia Federal destrói 234 mil pés de maconha em Serra Talhada e mais 10 cidades de PE

A Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, em parceira com as polícias Militar e Civil, erradicou cerca de 234 mil pés de maconha, 73 plantios e 59 mil mudas da planta, durante a operação Facheiro I. A droga foi encontrada em algumas ilhas dos rio São Francisco e na região de Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Santa Maria da Boa Vista, e em áreas de caatinga em Salgueiro, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Betânia, Parnamirim, Ibó e Floresta.

A operação foi realizada entre os dias 5 e 13 deste mês e contou com mais de 40 policiais, entre federais, civis e militares. Durante a ação, forma utilizadas duas aeronaves, botes infláveis, além de uma ambulância do Corpo de Bombeiros para realização de pronto atendimento caso haja alguma emergência.

Segundo a PF, caso os 234 mil pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor daria para produzir 78 toneladas da droga. A Polícia Federal não informou se houve alguma prisão durante a operação.

Do G1