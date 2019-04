Polícia Federal destrói mais de 20 mil pés de maconha em Serra Talhada

Nessa terça-feira (23) dois homens foram detidos suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PM, os policias realizaram a Operação Facheiro para prender os suspeitos, assim que os homens perceberam a presença dos policiais tentaram fugir, mas foram capturados. Testemunhas informaram à polícia que próximo à residência havia um terreno com um plantio de maconha, em seguida os policiais solicitaram um avião para localizar a roça.

Ainda de acordo com a PM, a Polícia Federal fez o levantamento e identificou que havia aproximadamente 20.460 pés de maconha, 8 kg da droga e 2 kg de sementes de maconha. Após o levantamento, todo o material foi incinerado.

Além da droga, com os suspeitos foram encontradas duas armas e 34 munições. Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com as armas e munições, para a Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro e foram autuados em flagrante.