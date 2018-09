Polícia Federal divulga nomes de mortos em ataque a avião pagador em Salgueiro

Na noite dessa quarta-feira (26), a Polícia Federal divulgou os nomes dos seis mortos na tentativa frustrada de assalto a um avião de transporte de valores no aeroporto de Salgueiro. A troca de tiros entre os criminosos e policiais terminou com as mortes de Galdioso Moura da Silva, 47 anos, Renato Vieira dos Santos, 51, Rafael Rodrigues Pereira, 36 anos, Alex Gonçalves dos Santos, 36, Cláudio Aprígio da Silva Neto, 46, e Francieldo do Nascimento Silva, 47 anos. Um sétimo ferido no confronto, identificado como Martins Simão dos Santos, foi internado no Hospital Regional Inácio de Sá. Dois acabaram presos.

Assalto abortado

Homens fortemente armados se aproximaram do avião em uma Toyota Hillux SW4, no momento em que a aeronave pousava para passar uma alta quantia a um carro forte que iria abastecer um banco da cidade. Através de monitoramentos prévios, a Polícia Federal sabia do plano e montou uma operação com apoio de policiais militares de Pernambuco e da Bahia, com auxílio do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. Os bandidos chegaram a atirar no piloto do avião, que foi internado e encontra-se fora de perigo. Depois trocaram tiros com as forças policiais.

A operação terminou com a apreensão de seis fuzis AK 47, um fuzil FAL 762, uma metralhadora .50 (usada para abater aviões) e munições. De acordo com a Polícia Federal, essa era a principal quadrilha especializada em assaltos a bancos e carros fortes da região.

