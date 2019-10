Polícia Federal erradica 248 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta quinta-feira (10) o balanço da ‘Operação Facheiro IV’, realizada entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PF, neste período foram erradicados 248 mil pés de maconha, 123 plantios, 131 mil mudas da planta e teve a apreensão de 90 Kg de maconha pronta para a venda.

Mais de 40 policiais, entre federais e militares, participaram da operação. Os plantios de maconha foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas dos Rio São Francisco e na região de Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco e Santa Maria da Boa Vista, em áreas de caatinga em Salgueiro, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Betânia, Parnamirim, Ibó e Floresta.

Três homens foram presos no dia 24, em uma roça localizada no município de Orocó e outras duas pessoas foram presas em uma ilha em Belém do São Francisco. Segundo a PF, em uma dessas localidades, os traficantes tentaram esconder a plantação de maconha entre bananeiras.

A PF informou que, caso os 248 mil pés de maconha fossem colhidos e colocados para a venda, daria para produzir 83 toneladas da droga.