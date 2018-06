Polícia Federal erradica 265 mil pés de maconha durante a ‘Operação Macambira II’ no Sertão de PE

A Polícia Federal erradicou 265 mil pés de maconha durante a ‘Operação Macambira II’ no Sertão de Pernambuco. A ação aconteceu entre os dias 4 e 15 de junho, e os plantios foram localizados em ilhas do Rio São Francisco nas cidades de Orocó, Cabrobó, Belém do São francisco e Santa Maria da Boa Vista, bem como em áreas de caatinga nos municípios de Salgueiro, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Betânia e Floresta.

Além dos 265 mil pés de maconha, também foram destruídos 126 plantios, 131 mil mudas da planta e apreendidos 198 quilos da erva pronta para o consumo.

Segundo a polícia, a Operação Macambira II contou com um efetivo de mais de 94 policiais entre federais e militares, que trabalharam com incursões terrestres, aéreas e fluviais.

A ação evitou a produção de 88 toneladas da droga, o que contribui para o desabastecimento dos pontos de venda de droga, evitando assaltos, furtos, homicídios, assassinatos e acertos de contas.

Em 2018, a primeira operação Macambira erradicou 226 mil pés de maconha, somada a segunda, são 491 mil pés erradicados e 163 toneladas de maconha, que deixaram de ser produzidas no Sertão de Pernambuco. (G1)