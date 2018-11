Polícia Federal erradica mais de 120 mil pés de maconha em Serra Talhada e mais 10 cidades

A Polícia Federal (PF) realizou a quarta operação de 2018 para a erradicação de plantas de maconha no interior de Pernambuco. Entre os dias 30 e 14 de novembro, a PF, através da Delegacia de Salgueiro, no Sertão, com o apoio das Polícias Militar e Civil, conseguiu erradicar 123 mil pés da erva em 73 plantios. Também foram destruídas 72 mil mudas da planta e 465 kg da droga pronta para consumo foram apreendidas. Os dados da “Operação Macambira IV” foram divulgados nesta segunda-feira (19).

Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas dos Rio São Francisco e na região de Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco e Santa Maria da Boa Vista, além de áreas de caatinga em Salgueiro, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Betânia, Parnamirim, Ibó e Floresta. A PF não informou se houve prisões.

A Operação Macambira IV contou com a participação de mais de 30 policiais entre federais, civis e militares. Os policias trabalharam com incursões terrestres, aéreas e fluviais e contou com o apoio de duas aeronaves da CAOP-Coordenação de Aviação Operacional, além botes infláveis. Uma ambulância do 72° Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, de Petrolina foi utilizada.

A Polícia Federal informou que acompanha de perto o ciclo produtivo da maconha é acompanhado e, quando vai se aproximando o período da colheita, novas ações são realizadas coibindo assim a secagem e a introdução nos pontos de vendas de drogas. Segundo a PF, caso os 125 mil pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor daria para se fazer 42 toneladas de maconha. (G1)