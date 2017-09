Polícia Federal faz ação para prender seis suspeitos de assaltos a banco em Pernambuco

Os agentes da PF foram acionados para atuar no Recife e em Olinda. Como a investigação está sendo feita sob segredo de Justiça, a Polícia Federal informou que não vai divulgar imagens nem identidades de envolvidos.

A investigação começou depois de um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), na Rua da Hora, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife. O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano.