Polícia Federal intercepta carreata política em Salgueiro

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, interceptou na manhã do último sábado (31) uma carreata no município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A manifestação foi promovida por uma coligação partidária e reunia motoristas e motociclistas com bandeiras. Eles realizavam buzinaços e também havia um carro de som em volume alto. Em Pernambuco, desde quinta-feira (29), a Justiça Eleitoral proibiu atos de campanha com aglomerações por causa do aumento de casos da Covid-19.

Dois participantes da carreata foram detidos nas proximidades do Cemitério de Salgueiro, local onde ocorria a carreata. De acordo com a Polícia Federal, os demais, que estavam em motocicletas conseguiram fugir.

Os suspeitos foram levados até a delegacia da Polícia Federal em Salgueiro. Eles foram autuados através de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por descumprimento ao artigo 347 do Código Eleitoral, por se recusar cumprir ordens ou instruções da Justiça Eleitoral. Após serem autuados, os dois foram liberados e vão responder ao processo em liberdade. (G1)