Polícia Federal prende suspeito de chefiar roubos a bancos no Nordeste

APolícia Federal prendeu um homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada em ações criminosas contra agências bancárias no Nordeste. A prisão aconteceu na última quinta-feira (05) durante o cumprimento de mandados no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. A ação foi denominada de ‘Operação Rastilho’, que significa rastro de pólvora. O nome do preso não foi revelado.