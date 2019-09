Polícia Federal prende suspeito de participar de assaltos em agências dos Correios no Agreste

A Polícia Federal de Pernambuco através da delegacia em Caruaru, no Agreste, prendeu no último dia 17 de setembro, o suspeito de assaltos nas agências dos Correios em Riacho das Almas, Chã Grande, e em uma cooperativa de crédito em Bezerros.

Após investigações, a polícia descobriu que o suspeito, de 29 anos, estava morando no bairro do Salgado, e dessa forma foi solicitado e expedido pela 16ª Vara da Justiça Federal, o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão para ser cumprido na residência do assaltante.

De acordo com a Polícia Federal, foi montada uma operação para realizar a prisão do suspeito. Ao chegar no local, através de uma abordagem, os federais realizaram a prisão do suspeito que estava na sala do imóvel, juntamente com os familiares. Na residência também foram apreendidos um revólver, um par de sapatos utilizado no dia do assalto, um aparelho celular e um documento de identidade falso em nome de outra pessoa que vinha utilizando para não ser encontrado pela polícia.

O assaltante foi levado para a Delegacia de Polícia Federal, em Caruaru, para as medidas cabíveis, onde foi autuado em flagrante. Ele passou pela audiência de custódia e foi encaminhado para o Presídio Dr. Ênio Pessoa de Guerra, em Limoeiro, conforme a polícia.

As investigações prosseguem no sentido de localizar e prender o segundo suspeito que já está identificado, a fim de que essa associação criminosa possa ser completamente desarticulada. (G1)