Polícia Federal realiza operação para combater desvio de dinheiro público em Salgueiro

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã dessa quarta-feira (28) oito mandados de buscas e apreensões nos municípios de Salgueiro, no Sertão pernambucano, Recife e Olinda. A Operação Solaris tem o objetivo de combater supostos desvios de dinheiro público na Secretaria de Saúde de Salgueiro. Dois mandados foram cumpridos na prefeitura da cidade sertaneja. A PF não informou se houve prisões.

Segundo a PF, foram cinco meses de investigações, que apontam para um esquema de corrupção e propina envolvendo ex-servidores e uma empresa contratada para fornecer hospedagem e alimentação dos pacientes enviados pela Prefeitura de Salgueiro, através do Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que é ligado ao Ministério da Saúde. Os desvios dos recursos dizem respeito à gestão municipal passada.

As buscas, segundo a PF, foram feitas com o objetivo de arrecadar documentos relativos a contratação e pagamentos prestados ao Programa de TFD, além de planilhas de controles de hospedagem e transporte.

Os crimes investigados são de falsidade ideológica, associação criminosa, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. De acordo com a PF, o valor dos prejuízos aos cofres públicos e os recursos desviados ainda estão sendo levantados.

O ex-prefeito de Salgueiro, Marcondes de Sá, comunicou através de nota que apoia as investigações, está disposto a colaborar com a Polícia Federal e espera que “tudo seja esclarecido, e no caso de irregularidades os envolvidos sejam punidos”. E acrescentou que durante a gestão manteve conduta ética. “Mantemos uma posição transparente, coerente, firme e austera com a esfera pública como sempre conduzimos nossas administrações. Não tememos nada até porque não existiu por nossa parte nenhum desvio de conduta ética e se alguém cometeu falhas, não houve anuência”.

Em nota, a prefeitura de Salgueiro confirmou a operação e disse ainda que as investigações estão relacionadas ao Tratamento Fora do Domicílio referente aos anos de 2012 a 2017. A prefeitura informou ainda que, por determinação da Polícia Federal e do Ministério Público, o atendimento ao público na Secretaria de Saúde foi suspenso hoje e que volta a funcionar normalmente na quinta-feira (29).

TFD

O Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um programa instituído pela Portaria nº 055/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) que visa garantir, através do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Estado de origem por falta de serviços habilitados. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade. (G1)