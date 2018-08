Polícia identifica suspeito de matar agricultor que foi encontrado com órgão genital na boca em Pernambuco

A Polícia Civil identificou na última quinta-feira (2) um suspeito de matar um agricultor de 42 anos na zona rural de Capoeiras, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada na frente da casa onde morava com o órgão genital na boca. O crime ocorreu em 22 de julho deste ano.

Segundo a Polícia Civil, um jovem de 22 anos disse em depoimento que matou o agricultor por vingança. O suspeito contou que a mãe dele teria sido estuprada pelo agricultor e, no mesmo dia que o estupro aconteceu, o suspeito matou o homem.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Paulo Bicalho, o suspeito foi ouvido e liberado por não haver um mandado de prisão contra ele. O caso vai ser investigado e a mãe do suspeito irá passar por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru para que o estupro seja confirmado. (G1)

