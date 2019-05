Polícia incinera seis mil pés de maconha cultivados em roças no Sertão de PE

A polícia erradicou duas roças de maconha no sábado (04) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Aproximadamente seis mil pés de “cannabis sativa” foram incinerados e inutilizados instrumentos utilizados na irrigação e no cultivo da erva, evitando a produção de cerca de 450 kg de maconha.

Amostras da droga foram colhidas pela 12ª Delegacia de Polícia de Repreensão ao Narcotráfico e encaminhadas para perícia conforme procedimentos legais.

A operação foi da equipe da 12ª DPRN – DENARC- em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a PMPE/CIOSAC. (G1)