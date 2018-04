Polícia investiga denúncias de estupro de três adolescentes por professor de inglês em Pernambuco

A Polícia Civil investiga denúncias de estupros que teriam sido cometidos por um professor particular de inglês com o consentimento e o incentivo da esposa dele, em Olinda. O caso foi registrado na Delegacia do Varadouro na noite da última quarta-feira (11), após a mãe de uma estudante de 14 anos, que seria uma das vítimas, ter ido ao local denunciar o crime. Segundo o Conselho Tutelar de Olinda, ao menos três casos de estupros são atribuídos ao docente.

De acordo com a coordenadora do Conselho Tutelar, Cláudia Moura, o caso chegou ao órgão em março deste ano, pelos pais dessa adolescente de 14 anos. Outra denúncia, de uma garota de 15 anos, também chegou ao Conselho.

“O professor estava afastado da instituição de ensino desde 2016, quando foi acusado de estuprar uma menina, à época com 12 anos. Ainda assim, ele manteve contato com as outras jovens. Um dos pais diz que notou diferença no comportamento da filha desde o fim de 2016, e isso leva a crer que os abusos ocorriam há tempo”, disse Cláudia.

O caso foi encaminhado pelo Conselho Tutelar à Polícia Civil e as vítimas e famílias recebem atendimento psicológico por causa do crime. “Fizemos as ouvidas das vítimas, dos pais, do professor e da esposa e encaminhamos todo o material à polícia e ao Ministério Público. Conseguimos, com isso, uma medida protetiva contra os acusados e estamos aguardando qualquer nova denúncia”, explicou a conselheira.

Em nota, a Polícia Civil informou que trabalha na comprovação do fato e que ainda não vai se pronunciar sobre o caso para não atrapalhar o andamento das investigações. (G1)