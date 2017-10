Polícia investiga responsabilidade de dono da casa em que fossa explodiu e deixou dois mortos

O proprietário da casa que contratou o serviço de limpeza da fossa que explodiu e matou duas pessoas, em Bom Jardim, no Agreste pernambucano, pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. De acordo com o delegado José Raimundo Barbosa, o homem, que também se feriu no acidente, terá que explicar se as vítimas eram qualificadas para o trabalho e se forneceu equipamento adequado de segurança. Ele ainda será ouvido pela polícia.

“O dono tem que nos contar se houve falha humana ou não. Ele precisa dizer se o pessoal contratado tinha conhecimento do que deveria ser feito e os riscos do serviço. O dono pode responder por homicídio culposo se não afastou qualquer risco de vida”, pontuo. O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital no Recife.

Testemunhas contaram à polícia que as vítimas usaram dois produtos químicos para a limpeza do local, carbureto e creolina. “Isso ocasionou uma reação ao ser colocado dentro de um lugar que já havia gás metano. Eles ainda provocaram uma faísca ao baterem com um martelo para abrir o local. Foi essa faísca que gerou a explosão”, acrescentou Barbosa.

O acidente ocorreu no distrito de Bizarra, cerca de 30 quilômetros de distância do Centro da cidade de Bom Jardim. Segundo o delegado, essa não seria a primeira vez que um caso semelhante acontece no município. “As pessoas fazem isso sem ter conhecimento e acabam gerando acidentes. Da outra vez a explosão foi tão grande que estourou até o vaso sanitário do lugar”.

Do G1