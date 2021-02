Polícia Militar acaba com ‘boca de fumo’ em Serra Talhada

Polícia Militar foi acionada pelo “Disque Denúnica”

No final da tarde desta terça-feira (09), um crime de porte ilegal de drogas acabou com apreensão de sementes da maconha em Serra Talhada. O fato aconteceu na Avenida Central, Borborema, por volta das 17h00.

Segundo informações, os Policiais Militares do 14° BPM foram acionados para averiguar uma denúncia via “Disque denúncia”. A denúncia informava que os objetos furtados no mercadinho da Borborema, encontravam-se na casa de uma envolvida.

Chegando ao local, conhecido como ponto de drogas e também de troca de mercadorias de origem duvidosa por entorpecentes, visualizaram os envolvidos fazendo o uso de maconha.

Os usuários que estavam na casa, ao perceberem a presença do policiamento jogaram no chão dois papelotes, 1 contendo maconha pronta para o consumo e outro com várias sementes da droga. Foi encontrado também, papel para enrolar o ‘baseado’ e um pacote contendo dezenas de embalagens plásticas, semelhantes as que continha a maconha.

Após autorização de um dos indivíduos, foi realizada a busca na residência, na tentativa de encontrar os objetos furtados, porém não foram encontrados. Diante do ocorrido, os imputados foram conduzidos a DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto