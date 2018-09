Polícia Militar apreende 11 pedras de crack e prende homem por tráfico em Salgueiro

Uma equipe da Polícia Militar do 8° BPM estava fazendo rondas na noite da última segunda-feira (24), na BR-232, em Salgueiro, quando avistou dois homens em atitude suspeita numa moto. Ao perceberem a presença da polícia, jogaram no chão um objeto e tentaram fugir. Os policiais vasculharam o local e encontraram 11 pedras de crack. Além disso, com um dos suspeitos foi localizada uma quantia de R$ 143,00.

O homem, morador do Residencial Santo Antônio, confessou ser o proprietário da droga e disse que havia comprado de um indivíduo no bairro Divino Espírito Santo. Os policiais foram à residência do suposto vendedor, mas não encontraram entorpecentes. A dupla que estava na moto foi levada para a delegacia, onde o indivíduo que confessou ser o dono das pedras de crack foi autuado em flagrante.

Via Blog Alvinho Patriota